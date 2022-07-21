民進黨台北市長柯文哲昨赴萬華龍山寺參拜，未料遇上「0206期權受害自救會」的陳姓男子激動陳情，遭到警方制止並架離，引發外界輿論譁然。民進黨市議員簡舒培21日質疑，陳男1年前就曾向台北市長柯文哲陳情，當時也被警察架走，批評藍、白將陳情民眾傷痛當政治攻防工具。

陳時中昨結束參拜後接受媒體聯訪，原先蹲在一旁白衣男子突然起身高喊「你願意守護台北市民的財產嗎？」，場面一度尷尬，男子隨後也遭警方架離現場。對此，簡舒培今在臉書指出，這其實是政治人物在地方跑常見的狀況，但藍營、白營的朋友好像撿到槍，攻擊陳時中是雙面人一面為先，一面架走陳情人！

簡舒培進一步指出，這些陳情人是2018年時0206期貨大屠殺事件受害者，這幾年他們到處陳情，在去年3月28日民眾黨台北市黨部成立時，在黨主席兼台北市長柯文哲在台上接受聯訪時，爆出插曲，一名民眾高喊「請柯市長捍衛民眾生命財產」，隨後立刻被一旁警察架走！

簡舒培質疑，陳男向柯文哲和陳時中陳情訴求相同，若依照批評者的牽拖邏輯，難道不是因為柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情嗎？柯文哲身為現任市長，不是更握有資源能夠處理民眾陳情嗎？怎麼都沒看到藍軍議員好好監督現任的市長呢？

文末，簡舒培炮轟，民主時代政治人物被攔轎陳情，理所當然，不用見縫插針，把陳情民眾的傷痛當政治攻防工具，是要多無良才能做得出來！