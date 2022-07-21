《含苞綻放》渾圓瓶器，開口的雙層波浪皺褶如柔美花瓣。（葫蘆墩文化中心提供）

台中市葫蘆墩文化中心與新北市立鶯歌陶瓷博物館合作規畫「經典風貌―國際當代陶藝容顏」，精選國外優秀藝術家陶藝作品，展現當代國際陶藝豐富面向及創新內涵；葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，疫情期間，民眾不用跨縣市移動，勿需遠赴國外就能欣賞難得一見的國際當代陶藝精采創作。

郭恬氳指出，這次與鶯歌陶瓷博物館館際交流合作，展陳台灣、日韓、歐美、澳紐等15國，陶藝家競賽得獎的40件作品，創作風格包括傳統器形的多元轉化，透過從陶藝技法、材質運用、釉色搭配及主題取材等等，都可一窺當代陶藝家關注事物焦點與心靈情感的抒發。

郭恬氳說，展出作品《圓融》在飽滿杯體及壺身黏貼螺絲配件，有趣造型令人莞爾。《含苞綻放》渾圓瓶器，開口的雙層波浪皺褶如柔美花瓣，暗喻花將盛開的絕美風華。《烹飪系列-炒》在食器中裝著鐵釘、鐵條、金屬五金等，意味著生活的艱辛、立足不易。

除器具造型外，還有值得一看的歐美陶藝家奇妙的人物形象表現，美國作品《女妖》呈現栩栩如生的粉嫩膚色，彰顯古典希臘神話中海妖的媚惑豐腴的柔美姿態；還有陶藝家以自然風貌為創作題材，如美國作品《花》透過不穩定與對稱的平衡感呈現「凝結時空的花朵」，感慨耀眼美麗卻不長久的生命。

葫蘆墩文化中心強調，新北市立鶯歌陶瓷博物館開館20多年來，辦理台北陶藝獎、台灣陶瓷金質獎、台灣國際陶藝雙年展、台灣金陶獎、台灣陶藝獎等競賽，得獎作品於本次展覽中呈現，歡迎大台中地區喜愛陶藝的朋友能近距離觀賞難得一見的精采創作，加深對國際當代陶藝的認識。