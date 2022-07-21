路透社報導，通用汽車和福特汽車已經向美國汽車安全監管機構提出豁免請求，希望能獲准打造一些沒有配置方向盤和剎車踏板等人工控制裝置的無人駕駛車。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三公布兩家公司個自提出的請願書，並將在30天內徵求公眾意見。

NHTSA有權批准兩家公司的請願，允許數量有限的車輛不裝設原本依規定必須要有的人工控制裝置，並在美國道路上行駛。

兩家美國汽車製造大廠希望每年可打造最多達2,500輛這種無人駕駛車用於乘車共享和送貨服務。這個數量是相關規範容許的最大值。

此外，兩者都未要求監管機關批准向消費者銷售此類自動駕駛車。

通用汽車及其自動駕駛技術部門Cruise在2月份披露，他們已要求NHTSA批准打造沒有方向盤、後視鏡、轉向信號燈或擋風玻璃雨刷的自動駕駛車。

福特在2021年7月提交請願書，但在NHTSA周三公布之前未曾披露。

通用汽車希望打造的此款無人駕駛車名為Origin，配備類似地鐵的車門，但沒有方向盤。福特則表示將打造「專為乘車共享、叫車服務和包裹遞送等移動服務所設計和量身訂製的」自動駕駛混合電動車。

通用周三表示，相關審查仍在進行中，公司將繼續與NHTSA合作，希望未來幾年能看到完全自動化的Cruise Origin上路。