台中銀(2812)建構新行動理專系統，可針對退休、購屋規畫等客戶需求，提供完整的分析與建議，讓理專預先為客戶安排好投資交易，客戶只需在網路銀行或行動銀行同意交易內容，即可輕鬆完成投資布局，迅速又精準的成為海外龍頭產業股東。

台中銀表示，2022年以來金融市場飽受俄烏戰爭、通膨及美國快速升息等議題衝擊，加深投資人對於全球經濟衰退的疑慮，導致美股今年最高跌幅達20％，各產業龍頭企業股價更大幅滑落。

台中銀指出，對一般投資人而言，維持投資紀律、遇市場修正時分批進場，除了降低單一投入風險外，還能獲得更多操作機會。若此時開始以分批加碼方式布局，待市況明朗時再進而單筆加碼，依過去經驗來看為贏家的投資策略。

台中銀指出，據研究部門調查顯示，自2007年以來，即使在標普500指數大跌前買入，逐季分批加碼的投資勝率高。今年以來標普500指數最深跌約20％，指數本益比回到近十年平均水位，此時採分批加碼方式投資，不用擔心錯失反轉進場點，反擁有逢低布局優勢。

為讓投資人省下投資成本，台中銀特別推出手續費優惠，8月底前申購境外普通股、ETF及特別股等境外股權型商品，一律享手續費2.5折優惠，讓投資人可用紀律投資，兼顧機會與風險，利用股市波動成為獲利動能。