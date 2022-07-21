日前有民調顯示台中市長選戰盧秀燕大贏民進黨台中市長參選人蔡其昌30個百分點，蔡其昌今天舉行首場造勢記者會，對此表示，民調是參考，但根據自己陣營做的民調差距都在10多個百分點左右，接下來4個月，要讓民眾感受蔡其昌是行動派，也說民調是盧秀燕最大的安慰劑。

蔡其昌說，民調是盧秀燕最大的安慰劑，但我不會去批評民調單位，哪怕這兩個月疫情無法進行造勢活動，我們自己做的民調差距都在10多個百分點，盧市長如果覺得這樣比較安穩，也祝福他。

蔡其昌強調，會一步一步走提出政見，過去在立委選舉那到近7成的得票率，會讓台中市民感受到蔡其昌改變台中的意志力跟決心，今天才是第一場跟鄉親報告的活動，未來會走遍每個村里，讓民眾感受到台中要改變一定要蔡其昌。

蔡其昌也提到，林佳龍講的剋星不是真的剋星，而是你看到林佳龍的努力跟對市政的願景，就像照妖鏡一樣，到底誰無能，誰讓這個城市在衰退，盧市長讓城市的未來跟建設陷入衰退，只願意當好人市長，市政很多困難要面對、解決，但至今開不了工的還是開不了工，所以說林市長就是盧市長最大的照妖鏡。