台積電再拿10億美元永續聯結貸款！

日商瑞穗銀行21日表示，攜手台積電共同簽訂10億美元永續發展連結型貸款額度（Sustainability Linked Loan, SLL）。瑞穗銀行將於額度存續期間，持續追蹤台積電的相關永續表現，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低水質汙染物的排放量，並視達成幅度，提供優惠之貸款利率，期望與台積電攜手持續達成永續發展目標。

這是台積電近年三度與外商銀行簽署永續發展連結型貸款，前兩次為2021年11月的渣打銀和星展銀簽署合計近新台幣900億元的額度。

此次10億美元新增永續發展連結型貸款額度，由日商瑞穗銀行日商瑞穗銀行台灣營業部具名。日商瑞穗銀行表示，持續發展綠色金融，推動永續發展。

瑞穗金融集團除了持續推動永續發展，也致力於在永續金融領域取得領導地位。瑞穗金融集團長期的永續金融目標為自2019至2030永續金融累積放貸金額25兆日圓，其中12兆日圓為環境相關融資。

依Refinitiv LPC統計，2021年瑞穗金融集團於亞太地區及日本國內Green & ESG Loan Top Tier Lender排行榜皆居首位，放貸總額分別達到79億美元及49億美元。

台積電深耕綠色製造，善盡企業公民責任，是全球唯一連續21年入選道瓊永續世界指數的半導體公司，且為全球首家加入全球再生能源倡議組識（RE100）的半導體企業。除了承諾於2050年前全球營運將100％使用再生能源，亦承諾將於 2050 年達到淨零排放目標。台積電並發布氣候相關財務揭露報告書，揭露其致力於因應氣候變遷、管理氣候風險、減緩氣候衝擊等面向之系統性作為。未來也將持續攜手供應鏈實踐綠色行動，帶動供應鏈永續發展。