大陸端出智慧家電下鄉政策失靈，全球第四大壓縮機廠瑞智精密6月、第二季及上半年壓縮機銷售營收雙雙衰退。瑞智表示，今年大陸天氣晚一點變熱，現階段大陸空調業者並無回補庫存的跡象，瑞智7月銷售目標為120萬台，無法與去年同期175.96萬台相比，今年營運目標是確保獲利成長。

瑞智6月壓縮機銷售146.64萬台，月增2.24％、年減18.18％；6月合併營收18.56億元，月增3.55％、年減11.07％。第二季壓縮機銷售台數444.37萬台，季減4.25％、年減18.81％；第二季合併營收54.81億元，季減1.6％，年減12.72％。上半年壓縮機累計銷售908.48萬台，年減18.16％；上半年合併營收110.52億元，年減8.72％，創同期第四高。 瑞智指出，6月銷售量及合併營收均比去年同期減少，主因是去年疫情趨緩，消費者購買空調意願強，大陸空調業者對空調壓縮機拉貨強勁，墊高比較基期所致。

瑞智指出，今年大陸空調內銷市場銷售受疫情封城而受干擾，大陸官方為刺激經濟，針對智慧家電，推出補貼政策，受疫情反覆影響，大陸民眾收入減少，消費意願降低，大陸空調業618購物節促銷結果，反應出大陸內銷需求不如預期。

瑞智主管坦言，第三季向來是空調市場銷售淡季，目前大陸空調業也沒有增加拉貨的跡象，瑞智7月銷售目標暫定120萬台，今年營運目標是確保獲利成長。