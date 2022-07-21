大陸國務院應急管理部21日舉行7月例行發布會。發言人新聞宣傳司長申展利通報上半年大陸自然災害情況。各種自然災害共造成3914.3萬人次受災，因災死亡失蹤178人，緊急轉移安置128.2萬人次，倒塌房屋1.8萬間，農作物受災面積3618.9千公頃，直接經濟損失888.1億元（人民幣，下同）。

澎湃新聞報導，申展利表示，上半年，中國自然災害以洪澇、風雹、地質災害為主，乾旱、地震、低溫冷凍和雪災、森林草原火災等也有不同程度發生。

她介紹稱，上半年大陸災害階段性區域性特徵明顯，1-4月，災害形勢較為平穩，5-6月洪澇災害較為嚴重，總體上南方災情重於北方，主要呈現以下特點：

一是大陸全國降雨量較常年同期偏多，超警河流多，珠江流域汛情重，南方多地出現城鄉內澇、山洪地質災害等，給農業、工礦商貿、基礎設施等造成較大損失。

二是大陸全國共出現19次強對流天氣過程，少於近5年同期均值，風雹災害點多面廣，局地雷擊事件造成人員傷亡。

三是華南、華北、西北等地發生階段性旱情，給局地農業生產造成影響。

四是中國大陸地區共發生16次5級以上地震，主要集中在西部地區，未造成較大人員傷亡。

五是大陸共遭受18次冷空氣過程影響，較常年同期均值偏多，低溫冷凍和雪災主要影響西南、中南等地。

六是森林草原火災形勢總體平穩，未發生重大以上森林火災。