疫情圖示

中央21日公布新竹縣新增693例確診案例，分別為325位男性和368位女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下110位、65歲以上47位，多數集中18至64歲青壯年佔7成3。目前新竹縣居家隔離785人，居家照護列管人數2335人，累計今年確診人數110777人。

新增確診者分布為竹北市287例、竹東鎮121例、湖口鄉95例、新豐鄉63例、新埔鎮27例、關西鎮20例、芎林鄉19例、橫山16例、寶山鄉14例、北埔鄉10例、峨眉鄉6例、尖石鄉10例、五峰鄉5例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，因應中央50歲以上民眾可開始接種第4劑（第二次追加劑），協調大安醫院22日下午在新竹縣婦幼館加開社區接種站，提供Novavax和莫德納各300位名額線上預約，各150位名額隨到隨打，只要符合資格，不限劑次都能來施打，今天下午3時起開放線上預約。

另外，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，22日也同步開放50歲以上民眾接種第4劑疫苗。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068