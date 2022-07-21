今年40多歲的婉兒（化名）是乳癌患者，抗癌歷程1年多以來，接受各種治療讓她身心俱疲，但真正讓她難以面對的是龐大的治療費用，她哽咽地說「我真的好想活下去」，如果可以有適當的商業保險來分擔，許多和她一樣的癌友，可以更無後顧之憂的接受治療。

自費已是癌症治療常態，癌症希望基金會今公布「癌友自費調查報告」蒐集300位癌友或家屬意見，結果顯示近75％病人都有自費情形，2成癌友自費金額破百萬；尤其2成5晚期癌友（第三或四期）自費高達上百萬，恐承受巨大經濟壓力，而有4成晚期癌友認為保險理賠不足以支付醫療費用，超過1成者表示理賠落差超過50萬元。

乳癌病友婉兒去年4月發現左胸上方有硬塊，檢查後診斷為乳癌第二期，後來發現右胸也有一顆腫瘤，結果是三陰性乳癌，醫師建議她接受化療和免疫療法，但免疫療法需要自費。由於免疫治療效果不理想，婉兒開始接受標靶治療，因為白血球數值低需要打「小白針」，長效型一次就要自費2萬多元，她趕緊向醫師要求使用有健保給付的品項。後來左胸腫瘤確認是多發性乳癌，需接受全切除手術，但乳房重建無健保給付，又得花上30幾萬。沒想到術後又復發，醫師建議做基因檢測，需自費6萬多元，如果檢查結果不符健保給付條件，標靶藥物就得自費使用。

「我可能不是被乳癌擊垮，而是被錢壓垮，但我真的很想活下去。」婉兒說，自己雖然有一張終身醫療險保單，但早期沒有實支實付，遠遠不足以負擔癌症治療，後來又因為紅斑性狼瘡發病，無法再購買任何保險，要不是自己和先生拿出預備買房的頭期款，恐怕只能放棄治療。

48歲的可樂（化名）是肺癌三期病人，可說是相對幸運的案例。他在2年前發現肺腺癌，至今接受2次手術、電療、化療、免疫療法，住院約1個月，免疫療法一針就是15萬，費用相當嚇人，根本不是一般人能負擔的，所幸他多年前就陸續購買6份保險，每年繳十幾萬保費，正好派上用場，目前自費治療費用已逾300萬。可樂說，自己在醫院裡聽到很多癌友開口就是談「錢」，有些人因為沒錢也沒有保險，無法選擇無健保給付的治療，只能選擇放棄，那些病友的悲慘身影，讓他難以忘記。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，政府很努力在保障癌友的醫療權益，健保費用每6元就有1元用於癌症治療，但是健保逐年虧損之下，要讓癌友順利康復，仍有許多費用無法由健保支出。根據統計，癌症新藥納入健保給付的中位日數為555天，比起非癌症新藥多花費近1倍的時間。

因此，癌症希望基金會提倡以「商保補位健保」，在健保架構下以商業保險補位，由政府推動跨部門合作，並與保險業者協作。王正旭說明，參考澳洲、新加坡、香港、中國大陸做法，保障範圍應隨著醫療科技發展調整，讓病人獲得最適切的理賠，並透過政府資訊平台提供民眾對照比較，且老弱病族群都能購買，不會被拒保。