美國眾議院議長裴洛西原本傳出8月規畫造訪台灣，但美國總統拜登卻表示「軍方認為現在不是好主意。」民進黨立委羅致政認為，裴洛西有自己對外互動的權利；民進黨立委王定宇則表示，正可考驗台美之間，中國的恐嚇到底有沒有效？

民進黨立委羅致政及王定宇今出席國策院舉辦活動，被問到有關於裴洛西有意訪台，拜登說「不是好主意」一事；羅致政指出，美國是一個三權分立的國家，總統、立法部門都有各自的權利，裴洛西是美國第三號人物，總統、副總統之外就是眾議院議長，代表一定民意，更重要的，有自己對外互動的權利。

羅強調，裴洛西如果能來，對台灣絕對是非常正面的，表達對台灣的支持。至於美國內部不同部門對裴洛西訪問有不同看法，可以理解，美國是三權分立國家，「我們就尊重」。

對於裴洛西來台的可能性？羅致政認為，裴洛西的立場也未必和行政部門完全一致，相信內部還有溝通的過程，至於能否成行，就尊重。

王定宇說，跟朋友之間的往來，當然要考量尊重朋友之間的方便與否，但是朋友之間的互動往來，如果讓惡鄰決定彼此往來方式，「這次他決定了我們該怎麼樣交往。下一次，可能就要決定我們妻子兒女的歸屬」。

他說，如果讓中國的恐嚇產生的效果，下一次一定會變本加厲，竭誠了歡迎所有的朋友來訪問台灣，但是誰該來？怎麼來？台美之間可以好討論，但是中國的恐嚇不能是考量的因素之一的，更不能是決定的因素，一旦產生效應。

他表示，未來中國對台美之間的互動的反應將會升高，相信美國政府及拜登總統的大智慧，只是單純的表達軍方可能所做的一些評估。至於裴洛西是否能夠在8月份訪台，朋友之間往來，尊重彼此的方便。