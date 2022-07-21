原有意參選市議員的民進黨籍鳳山區里長聯誼會會長蘇志明為了顧全大局，在與立法委員許智傑、民進黨高雄市黨部主委許智善協商後，決定退出此次議員選舉，避免造成與黨內其他候選人互相搶票的狀況，由於蘇志明此次犧牲參選議員的機會，民進黨將徵召蘇志明參選鳳山區一甲里里長。

蘇志明雖然是民進黨員，但並未參與此次民進黨鳳山區議員初選，而是希望以無黨籍身分參選高雄市鳳山選區議員，他在民進黨初選前就表達強烈參選意願，但目前民進黨已推派張漢忠、陳慧文、林智鴻、蘇致榮等4位候選人參戰，考量蘇志明若投入選戰將會互搶自家人選票，恐會影響當選席次，因此，他在許智傑、許智善的斡旋下，決定犧牲自己、顧全黨內大局。

蘇志明表示，泛綠陣營此次在鳳山地區的參選人有超額現象，若他堅持參選，可能會對泛綠陣營的參選人造成傷害，因此經過討論後，決定退出此次議員選舉，並會全力支持目前民進黨所提名的4位候選人，犧牲自己希望可以成全民進黨議員席次過半。

許智善表示，蘇志明在鳳山基層的實力相當扎實，若他選擇參選，一定會瓜分到民進黨其他候選人的票，相當感謝蘇志明犧牲小我來成全大局，後續民進黨高雄市黨部也會徵招蘇志明參選鳳山區一甲里里長，若順利當選，也會支持蘇志明續任鳳山區里長聯誼會會長。

許智傑表示，民進黨在高雄議員席次的目標還是希望能夠單獨過半，目前鳳山區推出4位候選人希望可以全數當選，也期盼當選機率非常高的無黨籍議員黃捷連任後可以盡快加入民進黨，提高鳳山區議員在議會的席次，若黃捷在選舉期間要求站台，他也會全力相助。