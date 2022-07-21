台灣綜合研究院21日表示，預測6月份經濟成長率為3.0％，下修5月份經濟成長率為2.9％，較5月份預估值（3.0％）調降0.1個百分點。同時，預測第2季經濟成長率為3.1％，低於主計處5月份公布的預測第2季經濟成長3.31％。

台灣綜合研究院調研指出，2022年6月份全國產業高壓以上用電量較去年同期增加1.51％，整體產業的電力景氣燈號由持平的綠燈轉向黃紅燈，主要受到國際燃煤價格飆漲導致的市場變動。

台綜院分析，由於2021年第四季國際燃煤價格飆漲，至今燃煤價格仍維持高檔，導致汽電共生業者發電量減少，其中自用電量不足部分轉向台電購買以備生產所需，且無過剩電力賣給台電，增加台電電力的供應。

此外，服務業因相對去年同期三級警戒用電量基期低，6月份用電量成長14.5％，如水電燃氣及廢棄物處理業、住宿及餐飲業等皆有三成以上用電量成長；製造業去年受影響幅度不大，今年則對未來景氣看法轉趨保守，6月份用電成長2.81％。