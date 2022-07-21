好市多為解決民眾不購物，免費停車的問題，部分分店實施收費制停車場，桃園市前議員王浩宇表示，進入賣場若沒有買任何東西，只要向服務台索取停車券，就不用再繳停車費，貼文讓不少人相當震驚，紛紛表示自己去好市多一定會購物，但第一次知道有這項權益。

王浩宇昨（20）日於個人臉書指出，只要是好市多的會員，就算當天進入賣場沒買任何東西，還是可以到服務台索取免費停車券，就不需要再繳任何費用，他提醒「不要忘記自己的權益了」。

若在好市多沒有購物，可向櫃台領取停車券。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

貼文引發不少網友驚訝，「這我還真的不知道」、「還真不知道，但很少去了不會買」、「原來有這種服務？我現在才知道耶」、「太驚訝了，完全不知道」。留言中也有人提出質疑，「去好市多應該至少會有特地要買的東西，很難會空手而歸吧」、「去好市多不花錢滿難的」。

事實上，好市多去年開始在部分分店實施停車場收費規定，汽車停車計時收費每小時100元，會員當日消費滿500可折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費，超過30分鐘以1小時計算。機車停車每小時收50元，消費滿500元最高可折抵3小時，3小時以上，依每30分鐘25元收費。