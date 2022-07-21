總統府提供

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政府擴大長照服務，副總統賴清德今天表示，為提供長者更好的長照服務，今年政府投入高達600億元預算，「政府真的有心和大家共同解決這個嚴肅的問題」。他期盼民間與政府共同合作，將臺灣打造成老人福利國，以及適合銀髮族長輩居住的好地方。

賴清德今天上午出席「黃金世代-2022幸福力調查發佈記者會」時表示，老人福利推動聯盟自1994年創立至今，結合全臺灣各縣市老人福利推動團體，積極倡議長者福利，維護長者權利。老盟的宗旨，就是與政府共同努力，將臺灣打造為老人福利國，以及適合銀髮族長輩居住的好地方，「讓我們來共同努力」。

他說，臺灣社會有一個非常嚴肅的問題，就是人口老化。截至2022年6月底，65歲以上長輩人口數已超過398萬人，占全國總人口的17.18％。這個趨勢如果沒有改變，預計到2026年，老人人口比率將達到21％的超高齡國家。

賴清德提到，蔡英文總統在上任前就提出長照2.0計畫，希望結合政府與民間的力量，共同來面對這個問題。在公私協力及中央跟地方政府合作之下，目前全臺灣的社區照顧關懷據點已經有4610處。這種找得到、看得到、用得到的社區關懷據點，提供長輩們包括電話問安、居家訪視、餐飲服務及健康促進等服務。

去年開始，行政院也擴大長照服務範圍，擴增服務項目，並提高服務時數，他強調，就是希望能為長者提供更好的長照服務。尤其在今年，政府更投入高達600億元預算，可以看出政府真的有心和大家共同解決這個嚴肅的問題。

行政院去年9月核定修正高齡社會白皮書，並以「自主」、「自立」、「共融」、「永續」做為政策願景，賴清德強調，這與老盟今年活動所聚焦的「活躍老化」、「高齡就業」、「幸福獨居」、「樂齡保健」四大主題不謀而合。他期盼老盟未來能持續扮演橋梁的角色，與政府共同合作，讓老人福利能夠越做越好。

他表示，我們每一個人都會老，所以關心老人，其實就是關心未來的自己。讓生活在這片土地上的每一位銀髮族都感到幸福快樂，這也是一個非常文明的指標，「我們大家一起來」。