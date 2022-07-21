大陸國務院應急管理部21日舉行7月例行發布會。發言人新聞宣傳司長申展利通報上半年安全生產形勢。大陸共發生各類生產安全事故1萬1076起、死亡8870人，安全生產形勢總體穩定。

澎湃新聞報導，申展利介紹，安全生產形勢總體穩定，呈現「三個下降」的特點：生產安全事故總量、重大事故、較大事故同比下降。但部分地區和行業領域事故多發，安全生產形勢依然嚴峻複雜。

從地域看，新疆、西藏、重慶、甘肅、青海、遼寧較大事故起數和死亡人數同比「雙上升」，貴州、遼寧、湖南發生重特大事故。

從行業領域看：

一是住建領域非法違法建設問題凸出，發生了貴州畢節市第一人民醫院金海湖新區專案工地「1·3」重大滑坡事故和湖南長沙市望城區「4·29」特別重大居民自建房倒塌事故；此外，地下施工作業、燃氣爆炸事故多發。

二是礦山領域事故下降，但非法違法開採問題突出，特別是發生了造成14人死亡的貴州黔西南州三河順勳煤礦「2·25」重大頂板事故和造成8人死亡、13人受傷的貴陽市清鎮市利民煤礦「3·2」瓦斯超限較大事故，影響極為惡劣。

三是化工和危險化學品事故上升，產業轉移專案和老舊裝置屢屢發生事故，一些化工企業違法違規生產經營，動火作業和檢維修等環節安全風險凸出。

四是交通運輸業事故多發，民航鐵路、水上交通和漁業船舶安全風險凸出，道路運輸發生多起10人以上重大涉險事故。

五是工貿領域中，冶金、機械等行業生產作業事故多發，鋼鐵、電力等企業環保設施新風險突出，一些工貿企業火災事故多發，經營性小場所「小火亡人」風險較大。