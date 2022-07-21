工研院「大機械學研合作」計畫為國內大型機械領域學研橋接平台，攜手多所大學共同合作，近日則與台灣師範大學機電工程學系簽訂MOU，將教學和研發都擴展至政府研究單位及產業界。

「大機械學研合作平台」計畫是國內首見大型機械領域學研橋接計畫，工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，台師大機電系在智慧機械、智慧製造與實務技術課程的基礎下，與工研院更進一步交流，工研院機械所亦將提供學生，包括暑期及學期間的實習名額，並讓研究生前往研究與實驗，甚至在合作計畫案支持下，由工研院業師共同擔任指導教授，對關鍵技術深化合作，並培養種子學生直接進入產業界。

台師大副校長李忠謀指出，台師大今年恰逢百年校慶，能與工研院共同簽屬合作意向書，實屬難得。台師大機電工程學系在微米或奈米機電系統、智慧型自動控制系統、精密量測與感測技術、光機電整合系統等領域，都是老師們的強項，不僅在機械工程方面有深厚的研發能量，更能搭上這波智慧製造與AI人工智能發展的風潮，作出貢獻，別具意義。

李忠謀認為，這項合作一來可讓台師大在機械與機電的工程領域，無論是教學和研發都能擴展至政府研究單位及產業界，提高能見度，二來培育的學生，能力與技術也都將更具跨域和多元，透由工研院的對口產業，可無縫接軌職場，三來工研院機械所與臺師大合作，學校貢獻研發能量，研發人力和相關設備，共同開發解決產業關鍵技術，甚至產出專利，都是深具意義的合作案，亦是創造三贏的合作案。

工研院「大機械學研合作」計畫為國內大型機械領域學研橋接平台，從最北端的海洋大學、台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學、台北科技大學、城市科技大學、中央大學、陽明交通大學、清華大學、聯合大學、中興大學、東海大學、逢甲大學、勤益科技大學、虎尾科技大學、中正大學、成功大學、到最南端的中山大學，匯聚多所大專院校與工研院機械研發能量，將透過學研雙向交流合作，加速前瞻技術研發落實在綠色製程及減碳產業，攜手迎接機械領域的淨零永續挑戰。