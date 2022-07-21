據 《歐洲動態》（EurActiv ）7月20日報導，為因應天然氣吃緊，歐盟執委會（EU Commission）提出了天然氣節約計畫，該計畫在談到推遲「逐步汰換核電廠」這一對德國特別敏感的問題時，將謹慎避免指責任何一個歐盟國家。

德國的廢核計畫是最早2000年代初規劃的政策，當時社會民主黨（SPD）和綠黨聯盟決定逐步淘汰核電。日本2011年的福島核災難使得當時支持核能的總理梅克爾（Angela Merkel）原本還在推動撤回淘汰核電的規劃，壓力之下最後仍決定廢除核能，並規劃於2022年關閉全部的核電廠。

不過，歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）在7月初直言：「讓還在運營的三座德國核電廠繼續運作一段時間非常重要。」，國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）於7月18日的的新聞發布會上指出，一些國家可能會推遲廢核的計畫，以因應冬季即將到來的能源吃緊問題。甚至美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）都推文說：「他們（指核電廠）應該繼續運轉。」

They should keep running — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022

電廠運營商Preussen Electra表示：「如果政府願意，我們可以讓 伊薩2號（NPP Isar 2）核電廠運行更久，超過今年年底都沒問題。」，此外，安全認證機構 TÜV Süd 先前的報告也指出，發電廠持續運行不會造成安全風險。德國第一電視台（ARD）於6月24日對德國人進行的一項民調顯示，61% 的德國人會支持延長核電廠運作。

不過德國環保非政府組織「德國環境援助」（Deutsche Umwelthilfe, DUH）負責人克雷納（Sascha Müller-Kraenner） 在 7 月 19 日的一份聲明中說。 表示他們將採取訴訟，「如果核電站的持續運行時間超過 2022年12月31日，我們將在必要時透過法庭來阻止這種情形發生。」