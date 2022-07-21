Donald Trump paid respects to his first wife, Ivana Trump, joining their children, Ivanka, Don Jr. and Eric at St. Vincent Ferrer Roman Catholic Church for a funeral service https://t.co/OmlhsxMwSZ pic.twitter.com/KDS7Fxg2qr — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 20, 2022

Former President Donald Trump, joined his three eldest children to pay respects to his first wife, Ivana Trump, at a funeral Mass in New York on Wednesday. https://t.co/RJvn3Y1hUY pic.twitter.com/zb2P8HnbZd — The Associated Press (@AP) July 20, 2022

美國前總統川普的前妻伊凡娜．川普（Ivana Trump）猝逝後，家人20日為她盛大舉行葬禮，約有100人受邀出席，現場用數百朵玫瑰及蠟燭裝飾。前第一千金伊凡卡在致哀悼詞時數度淚崩，不過當她提到母親曾嫌棄她的迷你裙「不夠迷你」時，現場許多人都笑了，她說母親的至理名言是：「在你擁有時炫耀出來。」

Ivanka Trump remembers mom Ivana as 'trailblazer' at NYC funeral https://t.co/k92olbEtcz pic.twitter.com/qdbbdnOuMo — New York Post (@nypost) July 20, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，73歲的伊凡娜上周被發現從紐約豪宅中摔下樓梯，不幸猝逝，家人20日為她在曼哈頓上東區（Upper East Side）的聖文生－費瑞教堂（St. Vincent Ferrer Church）舉行葬禮。

報導形容教堂被布置得相當華麗，裝飾了數百朵伊凡娜最愛的奢華紅玫瑰及蠟燭，教堂前方的靈柩旁兩側還分別擺放了她登上《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌封面的超大副本及另一個用金框裝飾的雜誌封面副本。

An inside look at Ivana Trump's glamorous Manhattan funeral service https://t.co/tEVoAEcVg2 pic.twitter.com/o56KwRAdFR — New York Post (@nypost) July 20, 2022

伊凡娜葬禮的主題為「慶祝生命」，只有受邀的親友才能出席，邀請函上還印了年輕時打扮時髦的伊凡娜。

“My mother once told me there was nothing she couldn’t do in heels,” Ivanka Trump reportedly said in her eulogy. https://t.co/9hfRR9JXAT — The Daily Beast (@thedailybeast) July 21, 2022

這場葬禮約有100人出席，除了川普、川普與伊凡娜的3個小孩小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）以外，前第一夫人梅蘭妮亞（Melania）、梅蘭妮亞與川普的16歲兒子拜倫（Barron Trump）、以及川普與第二任妻子梅波斯（Marla Maples）生下的女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）也都有出席。

On Wednesday afternoon, when a funeral was held for Ivana Trump at an Upper East Side Catholic church, Donald Trump, along with his current wife, Melania, was there, seated in the front row, across from their three children: Ivanka, Eric and Donald Jr. https://t.co/b3k50uoguh — The New York Times (@nytimes) July 21, 2022

伊凡娜的靈柩則用紫色布覆蓋，上頭放了金色十字架，與伊凡娜有40年交情的專欄作家海伊（R. Couri Hay）說：「伊凡娜會想要盛大、華麗慶祝她的人生。」

葬禮上3名兒女為母親致悼文，海伊說伊凡卡在致詞時數度淚崩，不過當她提到母親曾嫌棄她的迷你裙「不夠迷你」的往事時，現場許多人都笑了，她說母親的名言是「在你擁有時炫耀出來」。

Ivana Trump was a successful businesswoman, a remarkable athlete, & most notably, a devoted & loving mother to @DonaldJTrumpJr, @IvankaTrump, & @EricTrump.



She was the embodiment of the American Dream. It was an honor to know her & to love her.



We will all miss her so much. ❤️ pic.twitter.com/PdYhkEnlVF — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) July 15, 2022

她也提到母親總是用帶有捷克口音的英語說：「就算穿上高跟鞋，也沒有什麼是我不能做的。」她說母親是一位「開拓者」，用行動向她展現女性能做任何事。

伊凡娜來自捷克，曾是滑雪運動員，後擔任模特兒，與川普在1990年代離婚後，她進一步開創自己的服裝、珠寶、美妝品牌，甚至出書，事業相當成功。