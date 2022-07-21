美國前總統川普的前妻伊凡娜．川普（Ivana Trump）猝逝後，家人20日為她盛大舉行葬禮，約有100人受邀出席，現場用數百朵玫瑰及蠟燭裝飾。前第一千金伊凡卡在致哀悼詞時數度淚崩，不過當她提到母親曾嫌棄她的迷你裙「不夠迷你」時，現場許多人都笑了，她說母親的至理名言是：「在你擁有時炫耀出來。」
綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，73歲的伊凡娜上周被發現從紐約豪宅中摔下樓梯，不幸猝逝，家人20日為她在曼哈頓上東區（Upper East Side）的聖文生－費瑞教堂（St. Vincent Ferrer Church）舉行葬禮。
報導形容教堂被布置得相當華麗，裝飾了數百朵伊凡娜最愛的奢華紅玫瑰及蠟燭，教堂前方的靈柩旁兩側還分別擺放了她登上《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌封面的超大副本及另一個用金框裝飾的雜誌封面副本。
伊凡娜葬禮的主題為「慶祝生命」，只有受邀的親友才能出席，邀請函上還印了年輕時打扮時髦的伊凡娜。
這場葬禮約有100人出席，除了川普、川普與伊凡娜的3個小孩小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）以外，前第一夫人梅蘭妮亞（Melania）、梅蘭妮亞與川普的16歲兒子拜倫（Barron Trump）、以及川普與第二任妻子梅波斯（Marla Maples）生下的女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）也都有出席。
伊凡娜的靈柩則用紫色布覆蓋，上頭放了金色十字架，與伊凡娜有40年交情的專欄作家海伊（R. Couri Hay）說：「伊凡娜會想要盛大、華麗慶祝她的人生。」
葬禮上3名兒女為母親致悼文，海伊說伊凡卡在致詞時數度淚崩，不過當她提到母親曾嫌棄她的迷你裙「不夠迷你」的往事時，現場許多人都笑了，她說母親的名言是「在你擁有時炫耀出來」。
她也提到母親總是用帶有捷克口音的英語說：「就算穿上高跟鞋，也沒有什麼是我不能做的。」她說母親是一位「開拓者」，用行動向她展現女性能做任何事。
伊凡娜來自捷克，曾是滑雪運動員，後擔任模特兒，與川普在1990年代離婚後，她進一步開創自己的服裝、珠寶、美妝品牌，甚至出書，事業相當成功。
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