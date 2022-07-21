車牌中有4個相同數字車牌又稱為鐵支車牌，而一名網友先前在街頭驚喜直擊4輛掛有鐵支車牌的機車，4輛機車則各擁5、9、8、7的稀有牌面，左至右看過去剛好為「5987」，引起大批網友熱議，還有人調侃這是「我就白癡」車隊。

這名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，透過畫面可見，有4輛機車並排在路口停等紅燈，仔細一瞧4輛機車的車牌4碼數字都相同，也就是俗稱的「鐵支車牌」，由左至右分別為5555、9999、8888、7777，全是車主特別向監理站競標得來。

罕見的鐵支車牌合體照曝光後，引起大批網友驚呼，還有網友留意到機車停放的順序，直呼4騎士為「5987」車隊，中文隊名則為「我就白癡」、「我就霸氣」等；其他網友則調侃，「不只87，還口吃…」，原因則為照著左至右的順序念出車牌，就變成「5555...9999...8888...7777...」、「超帥」、「排擠6666？」、「5566之後的最強男團？」、「感情很好的夥伴，一起騎車連停車也要有順序」。

值得一提的是，依據《公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定》，經標售而無人競標的第一、二級號牌及得標繳費後未於3個月內辦理領牌的號牌，將開放於網路上以底價選號，若經1個月仍無人選購者，該號牌造冊陳核後轉庫存，不再併入一般順號編發，由各所另行核發。

一級車牌就是除了英文字母不同外4個數字均相同的車牌，也就是俗稱的「鐵支車牌」，由於鐵支車牌相當稀有，得標價格普遍高昂，若競標的「鐵支」號碼又是習俗吉利數字如8888、6666、7777等，得標金額突破6位數以上都已經習以為常。