汪小菲和大S離婚後，傳出他疑似婚內出軌女星張穎穎，雖然兩人否認到底，但還是多次被拍到出遊野餐、做PCR檢測，兩人同居跡象。然而，張蘭對於兒子的新女友張穎穎接受度仍需要時間考驗，19日在直播中突然發飆，怒罵「我們家從來不要二手貨」，引發輿論熱議。

日前張蘭開直播賣貨，下方留言問汪小菲和張穎穎的八卦，張蘭瞄一眼後臉馬上垮下強調：「蘭姐第一不住二手房，第二不要二手貨，第三別人的貨，蘭姐連想都不想，所以別拿這個和我開玩笑。」態度相當嚴肅，網友解讀是在警告張穎穎。

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最近，張蘭在直播駁斥兒子第二春，才暗諷張穎穎是臭蟲，「啪一聲就把它彈了」沒想到，汪小菲霸氣護愛，「我們不要對任何人進行人身攻擊」，更反擊母親，「那個誰誰誰所說的所有東西不代表我的想法，不代表我的語意，我們性格太不像了」。

兩人即使面對負面爆料仍持續交往， 6月還拍到一起去杭州法喜寺求姻緣。網友態度「不得不說這兩個人的感情也是蠻穩定的，明明是同遊怎麽兩人中間還隔了條銀河似的，莫不是在避嫌吧？」、「還真有意思，一直否認一直約」、「結婚吧，這麽難捨難分」。