111年全國中等學校運動會7月1日復賽，新竹縣代表隊表現出色，到20日已抱回16金12銀27銅共55面獎牌，突破歷年最佳奪牌成績，其中湖口高中學生徐立紘曾車禍受傷，以優異的穩定性和協調性，在高男組田徑10000公尺、5000公尺奪下雙金。

湖口高中田徑隊教練朱盛豐指導徐立紘2年多的時間，指徐立紘很穩定，心態也很好，去年比賽被對手逆轉勝而獲得2面銀牌，今年全中運的田徑項目原訂4月舉辦，徐立紘3月騎車繞山訓練時，意外發生車禍，當下很擔心徐的身體狀況。

全中運延期因疫情延期，徐立紘多了緩衝時間，傷後仍盡全力備戰，17日10000公尺比賽遇上有「最強高一生」的新社高中田睿祥，比賽前段2人一前一後領先其他選手，中段以後徐立紘獨自領先，最後以33分13秒54，以領先對手近54秒奪冠。

朱盛豐說，徐立紘平日訓練紮實，平時以騎車登山訓練肌耐力，也加強重訓、基礎訓練，比賽前本就預計有機會奪牌，20日接續5000公尺比賽，依舊以穩定的配速領先群雄，果然不負眾望奪金。

朱盛豐並說，湖口高中田徑隊有50名成員，徐立紘是學弟妹的標竿，這次全中運奪金的表 現，將是新生有效法對象，帶領整體士氣。

縣長楊文科表示，新竹縣代表隊目前在全中運拿下16金12銀27銅，是新竹縣創縣以來最佳成績，其中以田徑、柔道、滑輪溜冰、射箭等4項表現極為優異，共拿下15面金牌。下周還有拳擊、網球、擊劍等項目比賽將登場，楊文科期待選手們發揮實力，為新竹縣爭取更多榮耀。