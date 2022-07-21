台南市長黃偉哲透過法制處回應許忠信指控。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介日前指控台南市長黃偉哲向福龍寶塔業者索賄，黃偉哲反擊斥抹黑，無黨籍市長參選人許忠信酸「謝龍介撿到槍不會用」，今舉行記者會，指黃偉哲接獲業者陳情，接受款待還找來律師友人處理此案，有辱官箴也違反公務員服務法，應受懲戒。台南市政府法制處回應，許忠信指控非事實，也誤解法令，實為選舉不良示範。

台南市長選戰火藥味日益濃厚，許忠信今天預告針對福龍寶塔案將連開3場記者會，首場追究黃偉哲於福龍寶塔一案的行政責任。在成大法律系任教的許忠信說，該案既是納骨塔業者向議員陳情，市長應帶著民政局長在適當場所接受陳情，怎會找來律師友人處理並接受款待？他直指，黃偉哲已違反公務員服務法第6、第18、第22條規定，除了檢方應深入偵辦，行政院也應給予懲戒。

黃偉哲中午透過台南市政府法制處做出回應。法制處表示，依公務員服務法規定，黃市長並無假借權力對本案做任何指示，許忠信指控內容非事實，且恐誤解相關法條，令人遺憾。

法制處指出，依公務員服務法第6條（現已修正為第7條）及第18條規定，公務員不得假借權力圖自身利益及加損害於人，且不得利用視察、調查等機會接受地方官民之招待、餽贈。

法制處表示，就本案而言，黃市長並無違反公務員服務法第7條及第18條規定之情事，前述言論，純係有心人士故意利用一般民眾不熟悉法律相關規定，刻意誤導曲解法律規定，藉以謀求政治利益。法制處也說，許忠信恣意擷取不實報導且未能善盡事實調查，為惡意指控，且公務員服務法相關規定引用謬誤，也誤導民眾，實為選舉不良示範，令人深感遺憾。