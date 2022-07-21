BWF超級300系列台北羽球公開賽，女單台灣好手許玟琪、白馭珀都直落二獲勝，晉級8強。

許玟琪昨天力戰3局扳倒第6種子、日本選手大堀彩，今天21比18、21比13直落二解決印度19歲小將法魯琪（Samiya Imad FAROOQUI），許玟琪表示，感覺適應球場還沒很好，打起來側風還是很大，但有時會忘記這點，力道沒控制好邊線球就被吹出去。

許玟琪上半年成績不錯，挑戰賽拿過冠軍、亞錦賽也晉級到8強，不過在等級較高的超級500系列馬來西亞大師賽、新加坡公開賽都是一輪遊，有點打擊信心，也讓她知道自己不足之處，速度、體能、耐力都要加強，下半季會再看賽程，來給自己設定新目標挑戰。

為了挑戰國際賽事，在交通大學念研究所的許玟琪暫時休學，帶衝出成績後再回學校繼續課業。

在許玟琪之後於第4球場出賽的白馭珀，21比12、21比9擊退美國選手賈絲瓦（Ishika JAISWAL），晉級8強先追平個人在台北賽最佳成績，接下來期許在家鄉球迷加油聲下打出自信，讓成績再突破。