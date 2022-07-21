傳出潤泰全與潤泰新第2季淨值恐為負數，恐將造成股票下市，衝擊昨日股價雙雙殺至跌停後鎖死，兩公司特別為此召開記者會說明，將重新評估資產以提升公司淨值，但今(21)日兩公司股價一開盤仍跳空跌停開出後鎖死，截至收盤潤泰新跌停8.1萬張排隊等著賣，潤泰全排隊賣單也逾1.4萬張。有網友整理出記者會7大重點，傻眼直呼16分鐘的記者會完全沒重點，就是「會計師都還在結帳，所以什麼都不知道」。

昨晚潤泰全副總經理李天傑、潤泰新協理陳柏宇主持重訊記者會，有網友在PTT發文，整理出這場記者會的7大重點：

1. 潤泰全、潤泰新表示第二季的公司淨值數據，會計師還在結帳，無法給出確切的資料。

2. 因為俄烏戰爭、國際經濟情勢波動大，而且通貨膨脹嚴重、然後美國聯準會一直升息影響到公司的帳面，分別減少529億和500億。

3. 改變會計計算方式，但不確定是要怎麼改。

4. 南山人壽的確切淨值會計師都還在算。

5. 沒有什麼重點了，就是會計師都還在結帳所以什麼都不知道。

6. 資產還要重新鑑價。

7. 股利政策沒問題，發放也不會影響公司淨值。

其他網友紛紛表示「有講跟沒講一樣」、「沒有重點的重訊」、「加班到深夜開記者會，然後說還沒算完，實在是...」、「還在算幹嘛急著開會」、「這次壽險寒冬 會到明年，有的虧了」、「另一個重點是，具體是什麼東西損那麼多，沒講」、「賠到自己不知道在賠什麼才可怕」、「快速升息讓債券折現數變低，提損就這樣，金流沒影響」、「壽險當然不只買美國公債，還有一般公司債，其他國家債券」、「明年股利是真的很可能發不出來，除非用公積」。

傳出因南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，潤泰全及潤泰新受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌。潤泰集團總裁尹衍樑出面信心喊話，強調美債很快就回來，潤泰全和潤泰新淨值不會轉負。