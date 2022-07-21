縣府為照福竹北市西區幼兒家長，與市公所合作新建文小十非營利幼兒園，21日由縣長楊文科及市長何淦銘等人動土開工，明年7月完工，縣長楊文科指這是竹北市西區首座非營利幼兒園，接續還有3座將動工，提供更多平價化的教保服務，降低雙薪家庭的育兒負擔。

文小十非營利幼兒園在竹北市環北路五段、新光五街交岔路口，基地面積3800平方公尺，歷經4次流標及2次提報國教署重新追加經費後，總工程經費1億1488萬餘元，4月順利決標。

楊文科表示，新竹縣人口益趨年輕，0至14歲的人口數佔總人口比例為15.88％，65歲以上人口佔13％，在台灣來說「十分特別」，縣府與竹北市公所合作在文小十興建非營利幼兒園，將可提供雙薪家庭多一個平價選擇。

楊文科說，非營利幼兒園收費介於公立和私立幼兒園之間，平日下課時間可延後，寒暑假亦提供教保服務，並可設置2歲專班，提供家長多元選擇，接續還有湖口鄉湖口文小非營利幼兒園、竹北市博愛國小非營利幼兒園及新豐鄉新庄子非營利幼兒園，目前都陸續在規畫中。

教育局長楊郡慈指出，文小十非營利幼兒園興建工程預計明年7月竣工，9月招生開辦，預計招收8班212名幼兒，包含2至3歲幼兒2班32人，3歲至入國小學前幼兒6班180人。

文小十非營利幼兒園融合當地自然環境，採用綠建築設計多樣學習區，半戶外空間以通廊為原點圍繞長廊，使幼兒易達園內各處，教師也容易掌握孩子動向，打造一個可觸、可見、安全的學習環境。

竹北市長何淦銘表示，市代會副主席葉信輝建議及代表會通過預算西區興建人工草皮足球場，在縣長楊文科支持下，目前已在審查中，待審查通過就會盡速發包，期竹北市西區第一座足球場能在年底完工。

新竹縣竹北市非營利幼兒園