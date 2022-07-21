Danny Avila四度來台，前年在S2O Taiwan嗨炸全場。（斯邦奈提供）

「S2O Taiwan潑水音樂祭」今年8月27日、28日重磅回歸，邀請多位世界百大DJ、饒舌歌手來台表演。今（21日）加碼宣布「國民姊夫」DJ KOO（具俊曄）與多次登上國際舞台「讓世界看見台灣」的DJ Junior於首日以「B2B」形式共同表演，身為多年好友的2人默契不在話下，喊話要台下萬人跟著一起HIGH！

具俊曄娶回20年前舊愛大S，成為台灣女婿後，一舉一動都成為焦點，前一陣子在台灣知名夜店表演，人潮盛況空前，看得出他的高人氣，尤其他熱愛與歌迷互動，總是希望帶給台下樂迷最難忘的回憶。繼金曲獎、高雄戶外表演之後，他將在8月27日登上S2O Taiwan，這也是他2度在台LONG STAY以來猶如「小巨蛋等級」最大場的萬人規模表演，他告訴主辦單位已經準備好，希望與樂迷一起享受濕身的快感，帶來最震撼的音樂演出。

與DJ KOO共同登台表演的DJ Junior是登上世界指摽性音樂節Tomorrowland（明日世界音樂節）的台灣DJ 之一，近年來多次登上國際舞台表演，單曲也屢次登上國際平台排行榜，堪稱台灣電音之光。早已是多年好友的DJ KOO與DJ Junior時常分別在台灣、韓國演出時，受到對方盡地主之情款待，默契十足的兩人將帶來首次B2B現場共同演出，令人期待。

今年表演陣容堅強，集結多位國際級巨星來台，包括「印度鬼才」KSHMR（百大DJ第11名）、與天后蔡依林合作《Stars Align》的R3hab（百大DJ第12名）、高喊「台灣是我最愛的國家」4度來台的西班牙浩室小鮮肉Danny Avila（百大DJ第34名）、迷倒一票樂迷的「義大利型男兄弟檔」VINAI（百大DJ第51名）、炸翻世界各大音樂祭的「荷蘭Trap電音天團」Yellow Claw，「葡萄牙野性小鮮肉」KURA（百大DJ第74名）、「瑞典新星王子」KAAZE（百大DJ第83名）等，還有洗腦金曲《Gucci Gang》走紅的饒舌鬼才Lil Pump來台演出。

「S2O Taiwan」將台北大佳河濱公園盛大登場，今年與Spinnin’ Records攜手合作，旗下電台／舞台品牌Spinnin’ Session首度空運來台灣，將有Spinnin’旗下多位DJ來台輪番上陣，搭配招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動自泰國運來臺灣，現場從四面八方不斷噴射水柱，搭配絢爛的燈光效果，讓樂迷體驗溼身又失聲的快感，享受最瘋狂的夏日潑水派對。