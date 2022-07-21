（14:30更新，補充戴資穎說法）BWF超級300系列台北羽球公開賽，世界排名第2的寶島一姐戴資穎，今天（21日）在女單16強迎戰同胞洪恩慈，小戴重演今年4月全團賽輕取對手的內容，短短20分鐘以21比6、21比8輕鬆晉級8強。

戴資穎昨天賽後表示，平常出賽不會特別看籤表，就是專注在準備好自己，而以她在台北公開賽狀況來看，或許目前最大的敵人是自己，場上減少失誤、壓制對手，基本上對手就很難威脅到小戴。

賽後戴資穎笑說，一看到今天對手，就覺得在國內比賽和洪恩慈還挺有緣的，今年4月才在全團賽交手過，台北羽球賽就又再度碰頭，今天下場也在適應風向努力熟悉，「畢竟順、逆風還有側風都不同，今天也嘗試較多球路去適應風向，希望讓後續更順利。」

戴資穎上次參加台北羽球公開賽是2018年，2019年因為調整身體狀況未與賽，賽事2020年和2021年因為新冠肺炎停辦，今年恢復舉辦，小帶表示，主要以健康完成比賽，沒特別目標，也很開心主場出賽，「感覺很好，看到很多人為台灣選手加油。」

戴資穎在台北羽球公開賽前兩輪都是20分鐘左右快速獲勝。（鄭任南攝）