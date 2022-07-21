我國今天新增2萬4907例本土新冠病例，另有264例境外移入、74例死亡個案，中重症個案則增加231例，其中包含首例兒童心肌炎死亡，以及首例兒童多重感染的重症個案。

特殊死亡個案包含一例3歲男童，本身有發展遲緩病史，從7月12日起發燒至40度，並有腹瀉、食慾、活力下降等症狀，當天即送至急診，發現血壓偏低、呼吸急促且有胸凹現象，採檢PCR確診，7月13日病況惡化轉至加護病房，給予瑞德西韋、免疫球蛋白治療後，仍不幸於7月17日因多重器官惡化過世，為國內首例因急性心肌炎與新冠病毒感染死亡的兒童。

此外，今天也新增4例兒童重症個案，其中有3例為MIS-C，一例為肺炎，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童肺炎重症個案是一名年僅8個月大男嬰，7月6日起開始咳嗽、發燒，7月7日活力、食慾下降送至急診，X光顯示為肺炎，同時新冠採檢陽性確診，診斷為肺炎併呼吸窘迫及敗血性休克。

羅一鈞說，此名個案目前仍收治於ICU插管並使用呼吸器治療，值得注意的是，個案除被驗出新冠病毒之外，尿液中還被檢出肺炎鏈球菌，血液中也培養出綠膿桿菌，是國內首例多重感染的兒童。

其餘3例MIS-C個案，分別為10月大男嬰、6歲女童、7歲男童，目前都已出院，不過6歲與7歲兒童，從感染新冠至MIS-C發病間隔8周，超出平均值，羅一鈞也提醒，國際上看到最長MIS-C個案可長達19周，顯示MIS-C不一定會在6周內發生，呼籲家長踴躍讓孩童接種疫苗。

截至目前，國內12歲以下兒童重症個案累積108例，其中有68％為0至5歲幼童，重症個案則包含45例MIS-C、23例腦炎、19例肺炎、8例嘯吼、6例家中死亡、3例敗血症、3例共病、1例心肌炎，至於兒童死亡則累計23例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，比較特別的是後面兩例，6歲及7歲的小朋友，從確診新冠到出現MIS-C發病症狀時間都比較久，剛好都是相隔53天，之前是說確診後6周才會有症狀，但這兩例都是確診的第八周。