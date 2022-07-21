「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC）日前發起在國際太空站（ISS）日本實驗艙Kibo的實驗計畫徵募活動，在亞太地區480人參與、201件提案，最後遴選6件實驗計畫來執行，其中則包含我國中央大學地球科學系一年級學生蔡志群提出的「零重力條件下的水渦」實驗，預計將在今年秋季由日本太空人若田光一於太空艙進行這項實驗。

為促進亞太地區的研究人員多加運用Kibo實驗艙，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）建立「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC）。而Kibo-ABC提出「亞洲嘗試零重力 2022」（Asian Try Zero-G 2022），邀請年輕人提案簡單太空實驗計畫，獲選的實驗將實際在Kibo實驗艙進行。

日前針對全球14個Kibo-ABC會員國家地區發出邀請，共吸引480名申請者提出201件提案。在各國進行初選後，再送日本進行決選，總共選出6項提案，其中之一即是由蔡志群所提出。

蔡志群在提案中提到，在地面上用力旋轉裝水的瓶子時，瓶中會產生水渦流。他的實驗計畫將驗證在沒有重力的太空環境中，是否仍會發生水渦旋、以及旋轉體內的水如何表現。

蔡志群預測，如果一個圓柱形瓶子在無重力環境中繞其縱軸旋轉，旋轉後只會產生向心力，水會黏在瓶子的側面，形成中空狀態。另一個預測是如果在太空中將瓶子繞其橫軸旋轉，水會瞬間聚集在瓶子兩端。實驗計畫也包含觀察停止旋轉後的液體狀態。

國研院太空中心表示，我國積極參與這類太空計畫，鼓勵年輕學生與科學家投入太空研究。現已連續3屆參與Kibo-ABC所辦的Kibo機器人比賽，去年也參與太空種子計畫，期能增進台灣民眾與學生對太空科技的興趣，為太空科技與產業的發展扎根。