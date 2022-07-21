剛進駐屏東三軍聯訓基地進行基地訓練的陸軍裝甲564旅，21日上午發生重大意外。蔣姓士官與全姓士兵替CM11勇虎戰車砲塔鑑定整備，疑因操作不慎，導致2人遭砲管重擊，蔣員送醫後無大礙，全員則命危，裝上葉克膜急救維持生命，據了解，全員為4個月軍事訓練役役男，今年4月入伍，僅剩13天就要退伍，未料卻發生意外。

回顧事發過程，副車長蔣姓士官與軍事訓練役全姓士兵21日上午8時許，進行勇虎戰車鑑定整備作業，蔣姓士官位於另一輛車砲塔外側，全員則在隔鄰戰車內射手座位，而全姓士兵所乘的戰車砲塔疑似因操作不慎瞬間大幅度轉向，先撞擊到蔣姓士官，接著全姓士兵也遭砲尾環擊壓。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄裝甲564旅蔣姓士官及全姓士兵21日上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因戰車砲塔穩定系統異常，人員遭砲管撞擊。事後立刻將蔣姓士官送往恆春旅遊醫院，全姓士兵則送往恆春基督教醫院，後轉至枋寮醫院加護病房。目前蔣員腹部挫傷、生命徵象穩定；全兵尚未恢復意識、持續救治中。

第八軍團於案發後，即責派高階幹部全程協處，並立即聯繫家屬；同時協調院方，給予最佳醫療照護，並由司令部偕同軍團成立專案小組，以釐清肇因。未來將賡續強化安全防險作為，以維訓練安全。

陸軍裝甲564旅21日發生重大意外，24歲役男保養戰車時不慎遭砲管重擊重傷，今日下午轉院至802醫院，裝上葉克膜搶救。（謝佳潾翻攝）

陸軍裝甲564旅21日發生重大意外，24歲役男保養戰車時不慎遭砲管重擊重傷，今日下午轉院至802醫院，裝上葉克膜搶救。（謝佳潾翻攝）

稍早，恆春旅遊醫院指出，蔣姓士官意識清楚，右側腹部挫傷及擦傷約8公分縫合，目前已轉往國軍高雄802醫院，並裝上葉克膜搶命。

據悉，傷重的全姓士兵為義務役士兵，今年24歲，今年4月入伍，預計8月3日退伍，僅剩13天就退伍，卻於退伍之際發生憾事。