昨（20）日陳姓民眾闖入陳時中先生記者會場滋擾，干擾記者會進行，引起現場圍觀群眾鼓躁，台北市警局萬華分局為防止衝突避免危害，迅速將陳男勸導帶離，保護陳男安全離開現場，為防止安倍事件的模仿效應，北市警局已依據警政署指示及規定，派員徵詢陳時中及蔣萬安先生相關維安需求，陳時中先生已提出申請並據以派遣，蔣萬安尚未提出申請，業由中山分局持續聯繫中，故本案的維安工作標準一致，並無處理不當的問題。

臺北市警察局表示，因7月8日發生日本安倍前首相遭槍擊案，國內網路亦有民眾不當模仿留言等情，內政部警政署通令全國各警察機關，加強各參選人安全維護，並洽詢政黨提名之縣市長參選人安全需求，視需要派遣隨護人員。

臺北市政府警察局呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性、尊重對方的方式表達訴求，警方對於集會遊行及言論自由一向秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場，以維護社會秩序穩定與和諧。