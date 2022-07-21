民進黨北市長參選人陳時中，20日在萬華拜票時，遭陳姓民眾闖入抗議，遭北市警方迅速架走，被質疑執法過當，對此北市警局21日回應表示，因8日發生日本前首相安倍晉三遇刺案，警政署當時就通令各警察機關加強維安，因此相對狀況處置都有升級，強調維安工作標準一致，並無處理不當的問題。

台北市警察局表示，7月8日發生日本安倍前首相遭槍擊案，國內網路亦常見民眾恐嚇、揚言暗殺等不當留言，警政署也立刻通令各縣市警察機關，加強參選人的安全維護，另洽詢政黨提名參選人各自的安全需求，視需要派遣隨護人員。

陳姓民眾20日闖入陳時中造勢場合滋擾，並引起發場圍觀群眾鼓躁，為防止衝突避免危害，萬華分局迅速將其勸導、帶離，保護陳民安全離開現場，也防止安倍事件的模仿效應，警方強調處置並無不當。

北市警局在事件發生後，已派員徵詢陳時中、蔣萬安兩陣營的維安需求，陳時中方面已提出申請並派遣隨扈，蔣萬安則尚未提出申請，目前均由中山分局持續聯繫中，警方強調維安工作標準一致，並無處理不當的問題。

北市警方另呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性、尊重對方來表達訴求，警方對於集會遊行及言論自由，一向秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」的原則，並堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場，以維護社會秩序穩定與和諧。