中山工商因應新課綱需求，斥資逾2億元興建節能智慧具科技感的八層鋼骨結構大樓，預計明年8月完工。近年遭逢少子化和疫情衝擊，但校方為學生所投資的教學設備從未停歇，近期先進的「運動表現訓練中心」即將揭牌，明年智慧大樓接續啟用，為全方位一條龍學制奠定堅實基石。

興建的新鋼骨大樓是因應新課網需求以及各種專業課程，同時因應新南向政策，擴大招生，未來以更充足的教學空間與新穎智慧設備，整合高中、國中、幼兒園，辦理一條龍學制。

中山工商董事長陳國清表示，該校即將迎接改制四十八週年校慶，近年各級學校遭逢少子化和疫情衝擊，校方不但未停歇腳步觀望，反而大刀闊斧投資教學設備，逐步達成「建構偉大的學校，滿足所有學習者心願」之學校願景。

校長林昭億說，該大樓為地上八層建築，規劃無障礙空間，採最新節能智慧安全系統，包括變頻冷氣、節能變頻電梯、太陽能熱水系統、LED照明、門禁刷卡系統等，預計明年暑假後開學竣工啟用，新大樓也配合新課綱，設置專業課程特色教室，包括自然學科實驗室、邏輯設計實驗室、跨領域探究實作與創意研發教室、藝文教室、音樂教室、理化教室等，同時設有宿舍空間，提供學子更好的學習與生活環境。