2022捷伴台中遊手冊。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕昨日（20）晚間突然在臉書宣布，她因跑行程微血管破裂導致腳腫，被醫生「命令」必須好好休息幾天。盧今日一早又放心不下市政，特別發文提醒大家，一定要去索取「2022捷伴台中遊手冊」，這本手冊不僅介紹捷運沿線好吃、好玩的地點，還內含75折起的酷碰券與市值高達8萬8千元的加碼抽獎，只限量2萬份。

盧秀燕今日早上8時在臉書發文表示，她非常推薦所有台中通，一定要有一本「2022捷伴台中遊手冊」。這本手冊詳細介紹捷運沿線好吃、好玩的地點，還有75折起的酷碰券與市值高達8萬8千元的加碼抽獎，在台中玩就要靠這一本。

盧秀燕指出，限量很殘酷，這本手冊只有2萬份，活動時間從7月20日至9月30日。至於她的腳傷，盧強調自己最近會聽醫生的話，讓腳先休息一下，所以要靠大家拿著這本手冊，幫她好好去探探路。

「2022捷伴台中遊手冊」的索取地點如下：

1、台中捷運綠線車站文宣品架

2、各大車站

台北火車站旅遊服務中心

台中火車站旅遊服務中心

高雄火車站旅遊服務中心

高鐵台中站旅遊服務中心

高鐵左營站旅遊服務中心

3、台中市飯店、百貨

台中金典酒店

裕元花園酒店

永豐棧酒店

台中日月千禧酒店

廣三SOGO百貨

第六市場 (金典綠園道商場)

4、台中市景點

高美濕地遊客中心

福壽山農場

武陵遊客中心

梨山遊客中心

大安濱海旅客服務中心

谷關遊客中心

彩虹眷村

國立自然科學博物館

九二一地震教育園區

審計新村

霧峰林家花園

刑務所演武場

台灣民俗文物館

台中洲際棒球場

台中國家歌劇院

綠光計劃范特喜文創聚落

台中都會公園管理站

5、台北市旅遊服務中心

松山機場旅遊服務中心

捷運新北投站旅遊服務中心

捷運西門站旅遊服務中心

捷運劍潭站旅遊服務中心

捷運台北101/世貿站旅遊服務中心

捷運龍山寺站旅遊服務中心

機場捷運A1台北車站旅遊服務中心

西門紅樓遊客中心

纜車貓空站遊客中心

大稻埕遊客中心