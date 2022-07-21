中央流行疫情指揮中心近期鬆綁口罩令，騎機車、腳踏車與戶外空曠處工作者可免戴口罩，而散步也可被視為運動之一，引發外界熱議。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今建議以室內外作為是否要求戴口罩的區分。指揮官王必勝表示這是很好的方向，可以考慮，若疫情趨緩，口罩政策可能會鬆一點，如果嚴重，則可能加嚴，還需觀察。

李秉穎今接受廣播節目《新聞放鞭炮》採訪時透露，自己騎車出門還是有戴口罩，原因是認為「下來要戴，乾脆一開始就戴」。主持人詢問，機車停在十字路口無法維持社交距離怎麼辦？他表示，戶外染疫的風險低，且有紫外線。

對於散步可脫口罩引發爭議，李秉穎表示，像美國是區分室內、室外要不要戴口罩，新加坡也是，用室內外分比較好，不過室外有些例外的地方，例如職業球場雖然在室外，但是很多人擠在一起，因此人潮擁擠的室外可能可以視為室內，預計不久後的將來，台灣就可以室內外作為區分。

對此，王必勝表示，這是很好的方向，區分更簡單、遵從性更好，不過要看疫情的狀況而決定，目前國內疫情趨緩，國際疫情升高中，還需要觀察。這個方向可以考慮。如果疫情趨緩，口罩政策可能會鬆一點，如果嚴重，則可能加嚴，口罩是防治疫情的重要措施，會慎重考慮。