思愛普(SAP)周四公布第二季(4~6月)財報，在雲端業務提振下，營收年增13%，優於預期；但是由於烏克蘭戰爭，該德國企業軟體巨擘下調了今年的獲利前景。

思愛普提供的軟體，主要為對企業流程進行管理，目前正從付費授權的軟體業務，轉型到基於雲端的軟體訂閱服務。

執行長(Christian Klein)在聲明中表示，向雲端的轉型進度超前，雲端服務的營收正將要成為思愛普最大營收來源。

第二季雲端營收年增34%，為30.6億歐元(約31.2億美元)。

該公司也下調今年調整後獲利展望，為76億至79億歐元之間，低於先前財測預期的78億至82.5億歐元間。

思愛普也說，由於烏克蘭戰爭影響，軟體授權營收可能下降，估有3.50億歐元的調整後獲利會受到影響。

該公司從俄羅斯和白俄羅斯市場撤離，導致出現1.2億歐元有關離職員工的補償和資產減值的損失。

執行長說，撤出工作仍在進行中，他們將在2022年之間陸續離開公司。有些員工也將在其它地點繼續為公司工作。

思愛普第二季整體營收來到75.2億歐元，高於去年同期的66.7億歐元，而Refinitiv調查分析師預測為73.2億歐元。營業利益為16.8億歐元，稅後淨利為10.9億歐元。每股盈餘0.28歐元，低於預期的0.44歐元。