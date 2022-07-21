民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天在烏日區臻愛花園飯店舉辦首場千人造勢記者會，蔡其昌致詞時指出，台中需要大起步，需要急起直追，追趕被盧市長耽誤的4年，因此，只要我當選台中市長，立即啟動「台中大建設元年」，將推動「台中十大建設」，帶給市民生活更便捷、更舒適、更安全，讓台中成為進步城市，生活首都。

蔡其昌強調，台中在盧市長主政下，競爭力在流失，市政在退步，沒有願景、沒有想像，重大建設停擺，市民的光榮感正在瓦解，過去我們是人口成長的都市，這幾年台中從282萬人，現在剩下279萬人，人口正在流失，社會住宅的規畫興建消極且緩慢，讓青年朋友感受不到這個城市的友善，甚至社宅用地，盧市長都賣給了財團。

至於盧市長4年前的政見「市長換人空氣換新」，蔡其昌指出，這是史上最大的芭樂票，盧市府除了跟中央對抗外沒任何具體作為，反而我在立法院提案已氣渙沒，現在開始蓋燃氣機組到2035年燃煤全部退場，有目標有作為，才是一個有為的政治人物該規畫的，台中燃氣機組已經開始興建，但因盧市長卡了執照，只好由中央直接發照，達到台中佔8％的中火徹底翻新，這個就是解決問題的能力，是我跟盧市長最大的差別。

蔡其昌提出的台中十大建設：

台中十大建設：

一、 捷運藍線，先除弊端，4年內動工。以百公里輕軌捷運，串連台中山海屯環線路網。比照高雄經驗，快速核定橘線與屯區的紫線。

二、顧長輩，也要顧未來。65歲老人健保持續補助；學習日本與韓國制度，學校午餐營養加倍、午餐免費，讓父母更安心。

三、增闢科技產業工業園區。加速完成水湳國際會展中心以及興建工具機集貨中心，讓台中機械業以在地群聚優勢，成為國際採購中心，打造台灣另一個兆元產業聚落。

四、 社宅加倍。4年內八千戶社會住宅動工，讓社宅總量達到14000戶，讓青年朋友宜居宜業。

五、完成東豐快速道路興建。重起生活圈四號道路工程，以高架方式連結西濱快速道路、國

三、國一、中彰快速道路及環中路，連結東台中與西台中。打通市政路，紓解台中工業區車流，增開台灣大道北側漢翔路延伸線，連結中科與水湳經貿園區。增設停車場並以科技管理，達成便捷、低污染的智慧交通城市。

六、推動中區新裝計劃，更新傳統市場，推升在地經濟，讓台中市29個行政區各個小鎮風華再現。

七、營造市民為本的城市空間，行人自在、騎車暢通、公園好玩、友善寵物。守望台中，治安零死角。

八、打造至少30公里大台中水岸生活綠廊。在烏溪河畔興建「烏溪獨立音樂中心」，讓市民親水愛樂，與城市生態一起生活。

九、強化台中文化活動，增加文化藝術展演空間，設立城市歷史博物館。

十、啟動台中2035年低碳城市行動，減煤轉氣，減碳永續，全面降低移動污染源。