嘉義縣長翁章梁今在消防局潛水訓練活動中宣布，明年起警消超勤津貼全部提高到1萬7000元。（呂妍庭攝）

嘉義縣警消超勤津貼長期維持在最基本的1萬2000元，前縣長張花冠任內曾調升1000元，嘉義縣長翁章梁今年調升1000元變1萬4000元，依舊遠低於鄰近縣市水平，今翁章梁突在消防局潛水訓練活動中宣布，明年起警消超勤津貼全部提高到1萬7000元，曾多次發聲爭取的議員李國勝肯定翁章梁體恤警消辛勞，議會一定會全力支持。

日前有媒體民調，消防與公共安全面向排名全台第一，但警消超勤津貼長年低次於其他縣市水平，今年才從1萬3000元調高到1萬4000元，包括李國勝等多位議員都曾質詢建議，要求比照鄰近縣市提高到1萬7000元，6月分翁章梁指今年已調高1000元，會再研議，今表示經縣府與財稅單位研議，明年起全面調高到1萬7000元，預算案會提議會審議，盼議會支持。

消防局長呂清海感謝翁章梁看到消防人員的辛苦，指超勤津貼提高到跟其他縣市同水平，對同仁是很大的鼓勵，嘉義縣警察局人事室指出，從現行1萬3000元增加到1萬4000元，一年預算要多編列4000萬左右。

李國勝說，鄰近嘉義市發放1萬7000元多年，雲林縣也調高，嘉縣明顯偏低，他已多次為警消發聲爭取調高，最怕縣府不願意做，既然縣府已規畫提高，相信包括議長張明達等議會同仁都會支持。