民進黨台北市長參選人陳時中日前在萬華龍山寺參拜，一名男子欲陳情卻被警方架離，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安諷刺；民進黨副秘書長林鶴明今受訪表示，「台北市警方是一介平民陳時中可以指揮的嗎？」

林鶴明今接受《POP搶先爆》廣播專訪回應選舉相關問題指出，過去許多國民黨議員與台北市長柯文哲友好，這次又有自己的議員選舉，彼此「body body」，且民眾黨在台北市也沒有大量提名市議員，沒必要得罪民眾黨支持者及柯，蔣萬安如果不敢挑戰柯文哲及台北市政問題，難道蔣萬安要幫柯文哲背書？「如果蔣要當浮游生物、水母漂，到時候大家就會忘記他了」。

林鶴明認為，訴求正藍對蔣萬安也未必有優勢，民眾黨在台北市基本盤支持度甚至領先國民黨；蔣萬安的民調5月已開始下滑，陳時中、黃珊珊卻在成長，黃珊珊不是空氣，想要移轉黃的票、操作棄保的話，不是用幻想的。

林鶴明也引用民調數據指出，民眾黨在台北市的支持度有時候還領先國民黨，若蔣萬安訴求正藍全部集中，就是那個15％，但這樣會贏嗎？若正藍佔50％訴求全部集中，這樣合理；至於主持人提到，正藍少說也有4成，不只15％；林表示，這4成真的全部都自認支持國民黨嗎？沒有任何政見，投給蔣萬安只是因為「正藍」，這是非常空洞的訴求，更何況很多藍的對蔣萬安的想法不一樣。

林鶴明表示，綠營已展現高度團結，陳時中提名不到一週，社群聲量、活躍度都超越其他參選人，是「爆炸性參選」，對支持者的激勵度和熱情是很高的，後勢可期。