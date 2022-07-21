蘇姓男子老婆懷孕，無處宣洩，竟騎車直接在路上隨機找尋單身女子，尾隨一名年輕女子返家，襲胸得逞，所幸女子大吼還抓傷蘇男的臉才嚇走他，蘇男事後花40萬元才順利和解。高雄地院依侵入住宅強制猥褻罪判蘇男2年，緩刑5年，可上訴。

2021年2月7日清晨5點多，蘇男漫無目的地騎車閒晃，看見一名年輕辣妹騎車返回新堀江商圈附近的租屋處，一路尾隨，趁女子掏出鑰匙打開大門時，把人強推入屋，並將大門關上反鎖。

蘇男抱住女子直接襲胸，女子驚慌失措，嚇個半死、拚命抵抗，大聲尖叫同時用手指甲抓破蘇男的臉。蘇男見事情鬧大，擔心被發現，趕緊逃離現場，女子隨後報警，警方循線逮捕蘇男。

偵訊時蘇男否認犯行，辯稱是鑰匙卡在女子的包包，為了拿回鑰匙才跟著女子入屋，是不小心撞倒她，沒有性侵意圖。檢方根據附近監視器畫面及女子驗傷報告，不採信蘇男說法，偵結後依加重強制猥褻罪起訴。

蘇男眼看事情要鬧上法院，趕忙和女子以40萬元代價和解。開庭時蘇男坦承犯行，說自己收入有限，還要養兩個年幼的孩子和懷孕的老婆，希望法院能從輕量刑。法官審酌他已與女子和解，認為他有悔悟之意，應知警惕而無再犯之虞，最後判蘇男緩刑5年，全案仍可上訴。