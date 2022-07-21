「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）在主演Netflix動作片《灰影人》中，放下正義英雄形象化身大反派，近日他和「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）及導演羅素兄弟（Russo Brothers）接受台媒視訊聯訪，直呼「演反派很好玩」，尤其是演「讓人很毛」的角色，提到在片中備受討論的「一字鬍」造型，他自嘲「我感覺我自己有張蠻容易因為鬍鬚或是怪異髮型就劇烈改變的面容」，也相當享受照鏡子認不出自己的樂趣。

克里斯伊凡在《灰影人》中扮演追殺雷恩葛斯林中情局秘密探員「寇特詹特利」（雷恩葛斯林 飾）的反派「洛伊德」，導演喬羅素說「洛伊德是個愛製造混亂、反社會的人，他把所有人視為需要剷除的障礙，他喜歡吸引注意力，我認為鬍子是他為了讓自己的外貌能令其他人覺得他是潮男，他的外表對他很重要，因為他是個很膚淺的人」，更爆料一字鬍是克里斯直覺的選擇，「他很明顯知道自己在做什麼，因為一字鬍已經成為這部電影的很大話題」，Netflix推出的「一字鬍」官方商品還賣到缺貨，喬羅素笑曝，自己也有收到1份，「有時候還會戴著去吃晚餐。」

克里斯伊凡在《灰影人》中扮反派，「一字鬍」造型相當吸睛。（Netflix提供）

從招牌落腮鬍變成一字鬍，克里斯也表示，「演戲的部分樂趣就是當你戴上一副詭異的眼鏡時，忽然之間就認不出自己了」，除了一字鬍外，包含髮型、服裝等所有元素，「都是為了創造出一個和你自己不同的人物，而對這個人物來說，這些元素也都絕對反應了他的特質」，並透露還替該角色準備了背景故事，不認為洛伊德是個有黑暗創傷過往的人，「反而是有著很棒的童年，他從小就過得很好，父母親很愛他，有著不可限量的前途，而他之所以會變成現在這樣，純粹是因為那是他自己的選擇，他認為自己是淨化的力量、更優越的思想家，那讓他更加邪惡、更加不可原諒。」讓一旁的安娜聽完也直呼「有夠黑暗，令人發毛！」

克里斯伊凡（左起）再度和導演兄弟檔安東尼羅素、喬羅素合作《灰影人》。（Netflix提供）

克里斯先前曾和導演羅素兄弟合作過《美國隊長2：酷寒戰士》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》及《復仇者聯盟：終局之戰》，他直誇2人非常有包容性，「他們很願意展現對其他電影的影癡知識，那就足以給你所需的訊息，讓你交出他們想要的戲」，接下《灰影人》最大的主因也是因為他們，「你可以有很棒的劇本、角色、同戲演員，但要是沒有一個很棒的敘事者，整部電影可能就不會成形，對我來說關鍵一直都是導演」。喬羅素曾透露在拍攝《美國隊長2》時就已打算改編《灰影人》，克里斯說當時沒聽他們提過，「可能還在考慮，可能還在希望能找到更合適的人選，但最後只能選我了。」

安娜德哈瑪斯在《灰影人》中再度飾演女探員。（Netflix提供）

安娜德哈瑪斯飾演幫雷恩葛斯林清理爛攤子的「達妮」，是原著小說中沒有的全新角色，她認為該角色吸引自己的地方，「她是個活躍、強壯、有智慧的獨立女性，不是某人的戀愛對象，不是個需要被幫助或拯救的女孩，而是被指派要完成這個任務的幹員」，繼去年《007生死交戰》後再度飾演女探員，她透露受訓的時間其實很長，還被安排和真正的中情局幹員通話，「我一開始真的不知道會發生什麼事，我過去從沒經歷過那麼完整的訓練，因此實在不知道我會有何反應、我的身體對訓練會如何反應、或是我會感覺夠強壯嗎？因此一切就這樣發生了。」

《灰影人》明（22日）下午3點在Netflix全球獨家上線。