矯正學校敦品中學21日舉辦畢業典禮，有8名畢業生在師生祝福下畢業。去年提前離校的鍾姓校友分享經驗，鼓勵學弟們勇於改變自己，就像毛蟲化成蝴蝶，他說，在學校內找到自己目標，離校後就讀電機科，考取室內配線丙、乙級證照，未來還要持續攻讀科大。

敦品中學前身是矯正署誠正中學桃園分校，去年8月改制，今年是首屆畢業生畢業典禮。校方說，有8名畢業生，不過4人因為尚未服滿時間，因此將留校到期滿後才會離開。另學校目前輔導學生考取證照，項目包含汽修、機修、室內配線、烘焙證照，也會持續和勞動部勞動力發展署合作，今年考照率71人考71人上，達到百分百。

20歲鍾姓校友在去年期滿離校後，轉銜至一般職校，並考取室內配線丙、乙證照，目前等當兵也同時讀書，希望退伍後考取科大。他說，因案進入新竹少年觀護所，在裡面還與其他人起衝突，進到個人房，期間他思考都已經犯錯才進來，怎麼還會再犯錯，因此開始看書，並希望重新開始人生。

鍾男說，到敦品中學後，善用學校師資，和老師討論，並規畫未來，最後才確立人生目標，不至於出校後找不到方向，甚至又誤入歧途。他也表示，感謝學校邀請他回來，他覺得自己就像是毛毛蟲，變成蛹後，展翅給大家看。

林姓畢業生代表說，1年前見證改制，校長、主任、師長都積極了解同學背景、志向及煩惱，除了分享專業知識外，他們私下也像是朋友。而每位同學都有不同故事，人生遇到低潮時，也感謝老師陪伴。