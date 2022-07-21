中視《飢餓遊戲》日前到泳池旁出外景，來賓狄鶯、篠崎泫立馬換上低胸泳衣，好身材一覽無遺。該遊戲只要說錯答案，就會被工作人員拉下深度高達160公分的泳池，這讓不會游泳的狄鶯和豆花妹（蔡黃汝）很緊張，狄鶯更警告工作人員：「誰敢拉她下水，誰回去就死定了！」最後大家都跳下泳池，怕水的狄鶯直接把阿龐當水中坐騎，畫面逗趣。

當集眾人還到濱海公園體驗海灘必玩的沙灘車，趁著錄影享受飆速快感，總是不會讓藝人輕鬆的製單，當然還是安排了超磨人關卡，只見每位藝人拿著工具奮力猛挖，個個狼狽不堪。王仁甫卻站在圍牆邊，讓人誤以為他在路邊尿尿，他一邊解放還急忙向大家解釋：「我不是隨地尿尿，是他的小便斗真的在這裡。」讓圍觀的「吃瓜群眾」大笑。

狄鶯、篠崎泫上《飢餓遊戲》秀好身材。（中視提供）

王仁甫被拍到正在解放。（中視提供）

阿龐（左起）、林進、篠崎泫、狄鶯、王仁甫、許孟哲、孫協志、峮峮、蔡黃汝在《飢餓遊戲》中闖關玩遊戲。（中視提供）

玩「奪珠大獵殺」時，製作單位仔細講解規則，狄鶯有聽沒有懂，主持群只好幫忙精簡「翻譯」，許孟哲更直接對著狄鶯做出總結：「妳就拚妳那兩顆（珠珠）就好。」，孫協志聽了覺得怪怪的：「通常你這對話是鵬哥才會說出口的。」王仁甫怪許孟哲對狄鶯無禮，只見狄鶯羞說：「不要擔心啦，鵬哥也沒有在用那兩顆啦。」以上內容就在本周日（24日）晚8點在中視播出。