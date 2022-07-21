新竹縣開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗社區接種專案，首場23日在竹北市里集會所登場，由新仁醫院及麥建方小兒專科診所共組醫療團隊施打800個莫德納疫苗基礎劑，目前約有600位民眾預約，帶小朋友來接種疫苗的家長，都能獲1包「平安福氣米」喲！

民進黨提名參選新竹縣議員的市民代表蔡蕥鍹，有感於施打對象為嬰幼兒，施打疫苗後可能會哭鬧不安，21日捐贈1300包「平安福氣米」給新仁醫院、大安醫院及新竹縣聾啞福利協進會。

蔡蕥鍹表示，竹北外來人口多，年輕父母比例高，家長們非常關心首波嬰幼兒疫苗施打，因此特別捐贈1300包「平安福氣米」，讓施打的寶貝都能平安健康，福氣滿滿。

她說，由銘鑫碾米廠包裝的平安福氣米（紅龍米）每包1斤（600公克）由在地小農種植，紅龍米也於部份有機網路商城販售，通過農藥檢驗並取得2020 HACCP及ISO 22000認證。

這1300包平安福氣米中，有800包提供給23日施打疫苗的新仁醫院，由新仁醫院秘書張振源代表受贈。張振源希望透過這次捐贈物資活動，能提高施打率。

蔡蕥鍹指這波愛心物資將在23日施打疫苗時，現場發放給施打後的民眾，另贈給大安醫院300包平安米，將於下波施打疫苗時發放給民眾。

蔡蕥鍹並說，近來參與新竹縣聾啞福利協進會活動，深感聾啞人士與外界溝通不易，需要更多社會資源協助，也致贈200包平安福氣米給聾啞協會。該協會理事長簡章煥也在手譯員的陪同下出席受贈，盼將平安福氣一併送給所屬會員。

衛生局宣導23日當天13鄉鎮各衛生所也將同步提供接種服務，符合接種條件的家長，請儘快線上預約安排接種，以提升幼兒保護力。