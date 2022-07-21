基隆「自立書店」開店70餘年，房屋老舊急需修繕，2019年獲文化部補助，經3年現況測繪、規劃設計，今日正式開工。文化局長陳靜萍表示，修復工期1年，未來將採複合式經營。

陳靜萍指出，自立書店位在義二路與信二路交叉路口，於1947年開幕，過去被稱為義重町，坐擁「基隆銀座」美名，創辦人陳上惠有鑒於二戰結束後，台灣沒有繁體中文書，深覺文化斷層需要有人接續，於是透過友人周君平與上海書店取得聯繫，獲得中文書來源，成為台灣第一家繁體中文書局。

自立書店至今已經營長達70多年，陸續出現房屋漏水、龜裂問題，在文化局拜訪、說明下，輔導業者提出「再生計畫」，2019年6月6日獲文化部「私有老建築保存再生計畫」補助。陳靜萍透露，過程中曾與建築師溝通不良，終止委任契約，輾轉和在地建築師郭慶全簽約、尋找修繕廠商。

接著又花費許多時間清點存放超過50年、數量龐大的物品。陳靜萍說，清點過程發現，前司法院長王寵惠為書店提字的老招牌，也發現1樓以石磚砌成的牆面，展現自立書店老屋特色。她提及，修復計畫具重大意義，透過公私部門相互合作，以及屋主細心照顧下，讓非文化資產的私有建物，獲得妥善保存與再生。

陳靜萍指出，城市博覽會期間，成功把林開郡洋樓打開，未來也將讓民眾了解，自立書店背後深藏的文化底蘊。文化局補充，修復工期為1年，未來會採複合式經營，自立書店會在2樓持續營業，陪伴基隆市民眾邁向下一個世紀，1樓則歡迎有文化經營意願的人才進駐。