莫德納6個月到5歲幼兒疫苗各縣市陸續開打，中央流行疫情指揮中心表示，莫德納疫苗27萬劑已陸續配送，預計今天下午2點前各縣市都會收到，至於BNT幼兒疫苗仍在洽談中。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒家長，有些人可能想等副作用較少的BNT幼兒疫苗，但疫情多變、不等人，且BNT需接種3劑、需時較長，仍建議家長及早讓幼兒接種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，各縣市剛剛拿到疫苗，準備送到各醫療院所，因此有些是今天開打、有些是明天；目前全球僅美國和台灣開打0到5歲幼兒疫苗，國內該年齡層約80萬人，今年5月之後約有18萬人感染，等於接種人數最多不超過62萬，因此先配發27萬，下周會再配17萬劑，還有45萬劑留在中央，劑量是相當足夠的。

有醫師認為，莫德納幼兒疫苗打氣可能不如預期。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，疫苗剛發下去，各縣市正準備開打，打氣還要再觀察；至於是否會比照長者提供獎勵措施，會看施打狀況再研議。

王必勝提醒，目前國內有108名兒童重症個案，其中63％是0到5歲幼兒，施打疫苗可增加保護力，免於重症風險，目前疫苗相當足夠，請家長帶孩子踴躍接種。至於BNT幼兒疫苗，正在進行簽約，待完成後會盡快提供家長做選擇。

羅一鈞表示，很多家長在網路上看到BNT疫苗副作用比較少，但疫情是多變的，而且BNT是要打3劑，分別需間隔3周和8周，最快要3個月才能獲得完整保護力，而莫德納是接種2劑，最快可在1個月內完成，這些都是家長可以列入參考；也有許多專家建議家長不要再等，先讓小朋友具備保護力，有助於預防重症死亡。