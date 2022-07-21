民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文門，民進黨副秘書長林鶴明今接受廣播媒體專訪表示，論文案是競選團隊必須說明的，對手一定會攻擊，但林智堅會向外界解釋清楚；他並不擔心這個議題會說不清楚。

林鶴明今接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，被問到有關林智堅論文爭議指出，參選人的學經歷本來就會被檢驗，林智堅第一時間已經有開記者會說明過去的研究過程和狀態，如果後續還有質疑，林智堅也會提出具體證據。

主持人追問，萬一台大直接講說是抄襲？林鶴明說，那台大要提出證據，不能預設這個東西，但如果台大在沒有說服力之下，做出這樣的判決，說不定還會幫候選人（指參選人）加分。

廣告時間，主持人提到，若台大「定調」林智堅是抄襲呢？林鶴明說，他看過這些資訊，他不認為可以直接認定是抄襲。被問到「所以目前為止民進黨是有信心的？」林鶴明點頭說，因為有記錄這些東西，論文內容當然是有先後順序，只要把過程還原清楚，尊重台大、尊重校方是基本的。

至於審定委員會結果出爐後，距離選舉投票只剩兩個月？林鶴明認為，「這一定是加分，到時候無法證明林智堅抄襲，我又沒有做錯事，為什麼要預設（立場）呢？」如果到時候台大沒有依照客觀事實審定，那就加分更多。