50歲以上成人，第4劑22日起開打。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣21日新增確診452人，新增染疫死亡3人，累計死亡236人。南投縣首批兒童劑型Moderna疫苗已配送到貨，將於7月22日起，開放滿6個月至5歲嬰幼兒接種基礎劑，縣內45家合約診所及13鄉鎮市衛生所都可預約接種。

衛生局表示，考量嬰幼兒父母以上班族居多，特別在7月23日（周六）請13鄉鎮衛生所 （南投市在慈濟南投聯絡處）開設假日接種站，接種對象為5歲以下幼兒，衛生所要注意家長可能會有哺（集）乳及換尿布需求，現場保持空調通風及人流管制，提供足夠的座位及音樂，讓嬰幼兒在舒適環境，完成人生第1次的新冠疫苗接種。

衛生局長陳南松說，邊境管制政策逐漸開放，近日已出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的本土個案，疫苗接種為重要且有效的防疫措施，可降低感染後重症及死亡的風險，國內目前疫苗庫存充足，請尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾，盡速完成施打。

由於嬰幼兒未能表達自身感受，請家長於接種後持續留意，常見副作用多數輕微，並於數天內消失，其中，發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應盡速就醫。

另外，7月22日起，再度開放50歲以上成人打第4劑，於第3劑接種5個月後接種，預估南投縣可以接種的民眾約有1300多人，請符合接種資格的民眾，依自身風險及意願評估，把握機會前往縣內合約院所接種。