新冠肺炎疫情發3年來社福團體的捐款、物資、發票驟然縮水，旭邦不動產斗六總店、虎尾店為協助創世基金會募發票，發起「傘傘動人．愛心守護植物人」活動，民眾捐30張發票即可索取1支晴雨兩用摺疊愛心傘。

創世基金會斗六院院長張曉蓉表示，疫情衝擊各行各業，院方也取消義賣、園遊會等活動，而且沒想到疫情延續這麼久，首當其衝就是募集到的發票減少，總會統計疫情期間全台銳減少5成、每月減少約200萬張，斗六院每月也從4萬張減至不到2萬張，前幾個月甚只有5000張。

民眾小額捐款也縮水，比疫情前減少約4、5成，張曉蓉表示很感謝旭邦不動產斗六總店及虎尾店發起捐發票換愛心傘活動，鼓勵民眾踴躍捐發票。

張曉蓉說，線上購物也歡迎捐出電子發票，創世基金會的愛心為「919」（救一救）。

創世斗六院安養42名植物人，也前往轄內80名植物人家中提供原床泡澡、照護技巧協助及關懷。該院歡迎小小額捐款，1個月捐100元、300元都好，相關活動資訊可洽詢05-5377855轉分機9。